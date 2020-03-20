В Україну доправлять велику партію тест-ситем

26 випадків заховрювання на коронавірус підтверджено в Україні. Три летальні. 15 - у Чернівецькій області; по 2 - у Житомирській, Дніпропетровській і Київській; по одному у Донецькій та Івано-Франківській та три у Києві