Цього тижня в Україну завезено необхідну сума готівкового в євро, готівкові долари очікується наступного тижня. Про це заявив глава Нацбанку Яків Смолій.

За його словами, на міжбанківському ринку НБУ панічний попит на валюту вгамовує за рахунок резервів, а вони є достатніми: більше 24 мільярдів доларів.

Остаточно, за прогнозами голови центробанку, нормалізувати ситуацію на фінансовому ринку має отримання кредиту від Міжнародного валютного фонду.

Яків Смолій, голова НБУ:

Сьогодні у МВФ є дві програми для підтримки країн, які страждають або постраждали від коронавірусу, щоб побороти цю інфекцію; ми також розраховуємо на частину цього фінансування. Окрім МВФ, ми розраховуємо на підтримку Світового банку, Єврокомісії, та інших донорів, які з нами працювали в попередні роки, і думаю, що наразі нас підтримають

Олег Чурій, заступник голови НБУ:

Сьогодні ми проводимо ще один аукціон, вже на 200 млн євро продажу готівкового євро за безготівковий євро. Ми сподіваємося, що найближчим часом нам вдасться завезти велику партію готівкового долара, щоб забезпечити роботу кас банків по задоволенню потреб населення.

Окрім того, голова Національного банку Яків Смолій повідомив, що НБУ заборонив комерційним банкам вводити обмеження на виплату депозитів, термін яких закінчився. "Тобто, якщо у вас закінчився депозит, можете робити з ним все що завгодно: продовжити, зняти", - підкреслив Смолій і додав, що Нацбанк не буде запроваджувати будь-яких обмежень на роботу вітчизняної банківської системи. Вочевидь, на тлі цих повідомлень гривня зміцнилася на готівковому ринку. Сьогодні в обмінниках у продажу "зелені" здешевшали в середньому на п'ять, а євро на 80 копійок.