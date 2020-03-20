У середині Китаї другий день поспіль не зафіксували нових випадків Covid-19

У середині Китаї другий день поспіль не зафіксували нових випадків Covid-19. Лише у тих, хто прибув з-за кордону.

Науковці відчайдушно шукають рішення для боротьби з новим коронавірусом. Над вакциною працюють у Китаї, США, Франції, Німеччині, Великій Британії, Ізраїлі та Польщі.

Загалом понад 30 компаній. Деякі з них розпочали тестування на тваринах і людях-добровольцях. Усі заходи та розробки, як правило, фінансуються з національних бюджетів.

Не залишаються осторонь і багатії. Так, засновник Alibaba Джек Ма на розробку вакцини переказав 14 мільйонів доларів. А фонд співзасновника компанії Microsoft Білла Гейтса на програму тестування, ізолювання і знищення коронавірусу виділив 100 мільйонів доларів.