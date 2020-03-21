Вісім нових випадків зараження на COVID-19 в Україні. Сім хворих зареєстровано в Києві: дві жінки й п'ятеро чоловіків. Ще один випадок на Волині. Таким чином на сьогодні в Україні підтверджено 49 фактів інфікування.

Із них три летальні. Один пацієнт одужав. Регіони, в яких зафіксовано зараження - Чернівецька, Житомирська, Київська, Донецька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Харківська області та місто Київ.

У Міністерстві охорони здоров'я закликають не панікувати та наголошують 80 відсотків тих, хто буде уражений хворобою, перенесуть її в легкій формі.