В Україні зафіксували 49 випадків зараження коронавірусом [ Редактировать ]
Вісім нових випадків зараження на COVID-19 в Україні. Сім хворих зареєстровано в Києві: дві жінки й п'ятеро чоловіків. Ще один випадок на Волині. Таким чином на сьогодні в Україні підтверджено 49 фактів інфікування.
Із них три летальні. Один пацієнт одужав. Регіони, в яких зафіксовано зараження - Чернівецька, Житомирська, Київська, Донецька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Харківська області та місто Київ.
У Міністерстві охорони здоров'я закликають не панікувати та наголошують 80 відсотків тих, хто буде уражений хворобою, перенесуть її в легкій формі.
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