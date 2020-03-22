Золоте тепло. Платіжки за опалення в лютому на суму від семи і до дев'яти тисяч гривень отримали мешканці багатоквартирного будинку в Черкасах.

Люди в розпачі: для них - це непідйомні витрати. Звідки такі цифри? - дізнавався Станіслав Кухарчук.

Горячие, дотронуться невозможно, горячие батареи

Завдяки таким батареям температура у квартирі Олени Колісніченко всю зиму тримається не нижче 25 градусів. Щоправда обходиться дорого. Щомісяця жінка сплачувала до двох з половиною тисяч гривень. Каже, хоч і залазила в борги, та до літа усе виплачувала справно. А як бути з платіжками за січень і лютий - навіть не уявляє. Тепло миттєво подорожчало майже вчетверо.

Олена Колісніченко, мешканка будинку:

А умнож на два - это будет месяц. Это можно инфаркт получить с такими цифрами если пересчитать на месяц то получается 8434 - вот скажите, это реально? Трех комнатную квартиру за отопление платить 8400 и с чего его платить.

Такі ж "астрономічні" суми у платіжках усіх мешканців цієї двоповерхівки. Люди в розпачі, адже більшість із них - пенсіонери, і грітися за такими тарифами - їм не по кишені. Старша будинку показує квитанцію - пожильцям нарахували навіть за обслуговування теплового лічильника, якого у будинку немає.

Получается у нас счетчик якобы где-то есть, но он наверное привязан к мартеновской печи и поэтому так считает.

Тепло в будинок постачає комунальне підприємство. Воно б мало встановити лічильник ще 2017 року. Тоді його вартість НКРЕКП дозволила включати комунальникам у тарифи. Якби це зробили, суми в платіжках зараз були б значно меншими, розповідає старша будинку. Однак тоді чиновники визнали, що для встановлення лічильника у приміщені немає технічних умов.

Ірина Волкова, старша будинку:

В 18 году нам ответили, что такой возможности нету, а в 19 году нам сказали, когда уже структура стала комерческой сказали, что можно поставить, но уже за деньги квартирантов самих.

Через карантин в "Теплокомуненерго" ситуацію не коментують. Щоправда не на камеру, пояснили у платіжках із середини січня жильцям прораховують тепло за вимогами нового законодавства. Щось змінити в них вони не можуть. У профільному департаменті міськвиконкому людям взагалі радять або від'єднати будинок від центрального теплопостачання, або встановити лічильник. Щоправда, де поділися гроші, закладені в тариф 2017 року, чиновники пояснити не змогли.

Петро Вербівський, начальник житлово-експлуатаційного відділу департаменту ЖКГ Черкаської міськради:

Люди платили гроші за встановлення в тариф, да? Вони закладались в тариф. - Ну тоді не було технічної можливості. Зараз підприємство вже знайшло технічну можливість. Я вам не можу сказати, де гроші поділися гроші в інвестиційній складовій були закладені тільки на лічильники.

Оплачувати захмарні квитанції мешканці будинку категорично відмовляються. Не збираються робити перерахунок і комунальники.