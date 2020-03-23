В понедельник, 23 марта, стало известно, что диагностика коронавируса с помощью экспресс-тестов будет проводиться только в определенных медицинских учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.

В Минздраве подчеркнули, что при наличии респираторных симптомов необходимо сразу позвонить семейному врачу.

"Экстренная медицинская помощь выезжает только на ургентные случаи. Медицинские работники экстренной помощи не будут проводить тест на Covid-19", - заявили в Минздраве.

Также сообщается, что экспресс-тесты будут использоваться врачами для так называемой "санитарной сортировки".

"То есть медики должны сделать два теста: один на грипп и экспресс-тест на коронавирус. Это нужно, чтобы решить, какой алгоритм действий применять дальше. Если тест на грипп положительный, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории при помощи теста ПЦР. После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и предпринимать необходимые противоэпидемические меры", - пояснили в Минздраве.

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