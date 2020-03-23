Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что киевские власти выделили из резервного фонда городского бюджета 260 млн грн на противодействие по распространению коронавируса Covid-19. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.



"Город закупает аппараты для искусственной вентиляции легких и сегодня их количество - это более 300 единиц. Также на борьбу с распространением коронавируса столица выделила 260 млн грн из резервного фонда городского бюджета", - заявил Кличко в эфире одного из украинских телеканалов.



Также, по его словам, городские власти закупили две экспресс-лаборатории, которые дают более достоверный результат и возможность осуществить диагностику с помощью забора слюны. Результат теста можно получить через 40 минут, его достоверность - 97-99%.



Кроме того, Кличко рассказал, что получил рекомендации от врачей из Уханя (Китай) для минимизации последствий распространения коронавируса Covid 19.



"Я получил советы из города Ухань. И мы сейчас используем те методы, которые были применены там. Я уверен, если мы воспользуемся рекомендациями сейчас, выиграв время, мы минимизируем последствия распространения болезни. Важно не пропустить распространения этой болезни", - отметил мэр.



Также Кличко призвал Кабинет министров учитывать интересы столицы и других городов при принятии важных решений и отметил, что несмотря ни на что в Киеве продолжают приобретать необходимое медицинское оборудование.



"Когда центральная власть принимает важные решения, надо с нами советоваться. Однако мы не ожидаем помощи от центральной власти, и сами закупаем медицинское оборудование, медицинские маски, тесты. Нам много приходится решать вопросов. И нам самим приходится искать выходы на поставщиков медицинского оборудования. В Киеве очень большая концентрация людей. И мы понимаем, что у нас будет распространения болезни. И эти вызовы решать нам", - заявил городской голова.

Ранее глава МОЗ сообщил, что в Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом.