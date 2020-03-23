В понедельник, 23 марта, на въезде в Киев по Бориспольской трассе водители заметили усиленные патрули. Об этом сообщает "dtp.kiev.ua".

Так, в случае введения чрезвычайного положения может быть ограничено передвижение личного транспорта. Также могут быть закрыты или существенно ограничены въезды и выезды из Киева

Ранее мы писали о том, что 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.

В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился. А также известно, что страна получит оборудование и лекарства для борьбы с коронавирусом.