На въезде в Киев стоят усиленные патрули (видео) [ Редактировать ]
В понедельник, 23 марта, на въезде в Киев по Бориспольской трассе водители заметили усиленные патрули. Об этом сообщает "dtp.kiev.ua".
Так, в случае введения чрезвычайного положения может быть ограничено передвижение личного транспорта. Также могут быть закрыты или существенно ограничены въезды и выезды из Киева
Ранее мы писали о том, что 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.
В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился. А также известно, что страна получит оборудование и лекарства для борьбы с коронавирусом.
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