Греція запровадила комендантську годину через коронавірус [ Редактировать ]
Комендантську годину через поширення коронавірусу запровадила Греція. Перебувати на вулиці - під контролем поліції можна тільки по дорозі в аптеку, до лікаря, в банк чи продуктовий.
Також дозволено вигулювати домашнього улюбленця та йти на роботу при наявності належної довідки.
Громадяни, які не виконуватимуть вимог ризикують сплатити штраф у 150 євро. Минулої доби в Греції кількість інфікованих збільшилась на 94 особи. Нині в країні 624 заражених.
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