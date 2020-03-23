Комендантську годину через поширення коронавірусу запровадила Греція. Перебувати на вулиці - під контролем поліції можна тільки по дорозі в аптеку, до лікаря, в банк чи продуктовий.

Також дозволено вигулювати домашнього улюбленця та йти на роботу при наявності належної довідки.

Громадяни, які не виконуватимуть вимог ризикують сплатити штраф у 150 євро. Минулої доби в Греції кількість інфікованих збільшилась на 94 особи. Нині в країні 624 заражених.