Ізраїль запровадив повний домашній карантин для всієї країни. Тепер усім громадянам заборонено залишати будинки без поважної причини. На порушників чекають великі штрафи. В країні зупинилися майже всі підприємства, безробіття досягло рекордного рівня за всю історію держави. Докладніше - Антон Готліб.

Дії уряду вже отримали назву "політика коронавіруса". Обмеження посилюють із кожним днем. Від сьогоднішнього ранку в Ізраїлі запровадили цілковитий домашній карантин. Тепер є тільки три поважні причини залишити помешкання - закупи продуктів, прогулянки поодинці і робота, якщо підприємство функціонує. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив зі зверненням до нації.

Беньямін Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїлю:

Складні часи вимагають складних рішень. Днями я попросив вас дослухатися рекомендацій міністерства охорони здоров'я і залишатися вдома. Це дає результати, але вони недостатні. Сьогодні я оголошую наступний етап війни з коронавірусом. Тепер це вже не прохання, не рекомендація, а указ, обов'язковий до виконання, і за його дотриманням стежитимуть правоохоронні органи. Знаю, це нелегко, та прошу вашої співпраці. Мета вказівок - щоб якомога менше людей заражалися і заражали інших.

Олена - працівниця великої міжнародної компанії. У її компетенції - перевірки програмного забезпечення. Тиждень тому її перевели на віддалену роботу - видали необхідне обладнання. Удома довелося організувати кабінет у кімнаті старшого сина.

Олена Боярська, працівниця міжнародної компанії:

Невозможно останавливаться, у нас есть графики, версии, вещи, которые пока не хотят зависеть от коронавируса. Поэтому сюда переехали приборы, которые я тестирую, при помощи которых я тестирую, компьютер, интернет, телефон. Все, что нужно для успешной работы. Но так повезло не всем. У меня пока есть стабильная работа и, предполагается, что будет зарплата. Далеко не все семьи наших знакомых сейчас в такой ситуации.

Майже вся економіка країни завмерла, крім підприємств життєзабезпечення і безперервного циклу, але і там суцільні скорочення. Безробіття - найвище за всю історію країни - уже 17 відсотків і зростає далі. Людей звільняють сотнями тисяч. У палестинській автономії ще гірше. Там все було орієнтовано на Ізраїль, та кордон закрито. Немає соцзабезпечення і виплат із безробіття.

У секторі Гази зафіксовані кілька випадків зараження коронавірусом. Це дуже погані новини, враховуючи, що Газа - одна з найбільш густонаселених територій планети. Якщо станеться спалах, то впоратися з ним буде неможливо - там майже не надають медичної допомоги. Хамас уже почав погрожувати Ізраїлю ракетними обстрілами. В обмін на тишу терористи вимагають допомоги в боротьбі з епідемією.

Армія мобілізувала на службу близько трьох тисяч резервістів для допомоги медикам. Вони опікуються дезінфекцією і доправленням необхідного в лікарні. Епідемія розвивається і далі близько ста хворих, приблизно 300 виявлено за останню добу. Одна людина померла.