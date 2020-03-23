В понедельник, 23 марта, стало известно, что группа молдавских верующих во время эпидемии коронавируса поехала на автобусе в Почаевский монастырь. По возвращении домой у восьми из них подтвердили инфицирование SARS-CoV-2. Об этом заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику, передает ZDG.



"Граждане, которые поехали во время эпицентра эпидемии в монастырь, в Украину, и теперь уже восемь зараженных людей оттуда, и есть риск того, что весь автобус инфицирован. Ничто нас не спасет, если мы бессознательно едем инфицироваться", - заявил молдавский премьер.



Он призвал граждан страны "молиться дома, не ходить в церкви, поскольку ставим под угрозу жизнь наших близких".



ZDG отмечает, что Митрополия Молдовы объявила, что не будет прекращать богослужений, но они будут проходить в "жестких условиях".

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