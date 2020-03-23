Украинцы должны вернуться домой до 27 марта [ Редактировать ]
МИД призвал граждан не пропустить рейсы в Украину до 27 марта.
Об этом сообщает пресс-служба МИД в Facebook.
По их словам, спецрейсы украинских авиакомпаний согласованы с правительствами стран и будут действительны еще 5 суток.
"Призываем вас воспользоваться возможностью вылететь в Украину в последующие 5 суток, до 27 марта включительно. Все больше стран вводят более строгие карантинные меры, скоро полностью сделает невозможным осуществление любых пассажирских рейсов на неопределенный срок",- отмечается в сообщении.
К тому же, рейсы МАУ, SkyUp и Azur Air – это единственный путь для граждан Украины вернуться домой.
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