МИД призвал граждан не пропустить рейсы в Украину до 27 марта.

Об этом сообщает пресс-служба МИД в Facebook.

По их словам, спецрейсы украинских авиакомпаний согласованы с правительствами стран и будут действительны еще 5 суток.

"Призываем вас воспользоваться возможностью вылететь в Украину в последующие 5 суток, до 27 марта включительно. Все больше стран вводят более строгие карантинные меры, скоро полностью сделает невозможным осуществление любых пассажирских рейсов на неопределенный срок",- отмечается в сообщении.

К тому же, рейсы МАУ, SkyUp и Azur Air – это единственный путь для граждан Украины вернуться домой.

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