У Нідерландах відбулося третє судове засідання в справі збитого на Донбасі літака рейсу МН17.

Як повідомляє інформ-агенція Reuters, засідання тривало менш ніж годину. На суді був присутній адвокат лише одного підозрюваного - росіянина Пулатова. Суддя постановив, що правникові слід надати більше часу для вивчення документів - це щонайменше 36 тисяч сторінок. Наступне засідання призначили на восьме червня. Підсудні - троє росіян і один українець. До слова, сьогоднішнє слухання відбулося без преси та родичів загиблих через пандемію. Участь узяли троє суддів, секретар, прокурор і адвокат.

Нагадаю, пасажирський Боїнг-777 "Малайзійських авіаліній" був збитий над окупованим Донбасом в липні 2014. Загинули всі 283 пасажири та 15 членів екіпажу. Міжнародна слідча група встановила - літак збили зенітно-ракетним комплексом "Бук" російських Збройних сил.

Гендрик Стейнгаус, суддя: