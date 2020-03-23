Справа збитого літака: у Нідерландах відбулося третє судове засідання [ Редактировать ]
У Нідерландах відбулося третє судове засідання в справі збитого на Донбасі літака рейсу МН17.
Як повідомляє інформ-агенція Reuters, засідання тривало менш ніж годину. На суді був присутній адвокат лише одного підозрюваного - росіянина Пулатова. Суддя постановив, що правникові слід надати більше часу для вивчення документів - це щонайменше 36 тисяч сторінок. Наступне засідання призначили на восьме червня. Підсудні - троє росіян і один українець. До слова, сьогоднішнє слухання відбулося без преси та родичів загиблих через пандемію. Участь узяли троє суддів, секретар, прокурор і адвокат.
Нагадаю, пасажирський Боїнг-777 "Малайзійських авіаліній" був збитий над окупованим Донбасом в липні 2014. Загинули всі 283 пасажири та 15 членів екіпажу. Міжнародна слідча група встановила - літак збили зенітно-ракетним комплексом "Бук" російських Збройних сил.
Гендрик Стейнгаус, суддя:
Суд зупиняє розгляд справи Пулатова до восьмого червня 2020 року, щоб сторона захисту підготувалася й могла висловити свої аргументи. Крім того, суд зупиняє справи Гіркіна, Дубінського та Харченка теж до судового засідання восьмого червня 2020, оскільки цю справу потрібно розглядати одночасно зі справою Пулатова.
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