МОЗ перевірить на коронавірус смертельні випадки від пневмонії [ Редактировать ]
Усі смертельні випадки від пневмонії МОЗ перевірить на коронавірус. Зразки для проведення дослідження вже забрали. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. На брифінгу він, зокрема, розповів, що наказ Міністерства охорони здоров'я про відповідну перевірку вже готують.
Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:
Особисто мною дано завдання підготувати наказ міністрества охорони здоров'я для того, щоб всі випадки, які сьогодні або попередніх були померлі і були з діагнозом "пневмонія", щоб були забрані зразки секційного матеріалу для проведення дослідження на наявність коронавірусного матеріалу. Ми будемо відслідковувати всі випадки пневмонії для того, щоб не пропустити або мати реальну картину нашої системи як вона виявляє випадки, як вона лікує.
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