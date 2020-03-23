В Украине вводят новые правила посещения магазинов и аптек [ Редактировать ]
В Украине вводят новые правила посещения магазинов и аптек. Во всех заведениях и учреждениях, которые продолжают работать во время карантина, ввели социальную дистанцию. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Посетители должны находиться друг от друга на расстоянии не менее 1,5 м. Руководство заведений и полиция должны следить за выполнением этого требования.
Помимо этого, в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях ввели чрезвычайную ситуацию.
Ранее мы писали о том, что в связи с пандемией в супермаркетах введут ограничение на продажу продуктов. А народные депутаты приняли пакет "антивирусных" законов.
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