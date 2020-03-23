Тест-системи та медичне обладнання, які сьогодні прибули з Китаю, розподілять по всіх регіонах України. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, доставили також експрес-тести, апарати штучної вентиляції легень, маски, захисні костюми та інші засоби боротьби з Covid-19. Вантаж передадуть у регіональні лікарні та лабораторії, а також правоохоронцям, прикордонникам і військовим.

Володимир Зеленський, президент України:

Зауважу, що це тільки перша партія того, що нам необхідно. Триває активна і безперервна робота для того, щоб вже на цьому тижні з Китаю, Кореї та інших країн до нас прибули тексти ПРЛ, распіратори, маски швидкі тести та апарати штучної вентиляції легень. Наше завдання номер один - забезпечити українців всім необхідним. Для цього всі органи державної влади працюють фактично цілодобово. Уряд домовився про співпрацю українських та китайських лікарів, наші медики отримають від колег з Уханю успішний досвід боротьби з корона вірусом.

Вчора у мене відбулась розмова з головою МВФ пані Крісталіною Георгієєвою, наші фінансові партнери запевнили про готовність підтримати та допомагати уряду, сьогодні проходить засідання уряду, де серед іншого буде ухвалено низку важливих рішень, зокерма заборона відключати електроенергію населенню, зміни до законодавства дозволять "Укрпошті" доставляти ліки, завдання НБУ, мінфіну та мінекономіки до кінця тижня розрахувати програму кредитних канікул для бізнесу, виплата допомоги людям, які були скорочені через карантин, запровадять кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів медичного призначення в період корона вірусу.

Окремо я хочу звернутися до політиків. У складні часи займатись політичним хайпом фактично рівне мародерству. Ви кажете, що влада введе надзвичайний стан, щоб під шумок перетягнути якісь непопулярні рішення. Можу сказати тільки одне: не судіть інших по собі, по своєму досвіду, і якщо можна їх так назвати життевим принципом. Сьогодні будь-які наші кроки мають єдину мету, - зберегти життя і здоров’я українців.

У цій ситуації є певний парадокс. Всім рекомендовано носити маски, але коронавірус насправді скидає маски з людей. Бо хтось готовий допомагати віддаючи останнє, а хтось готовий заробляти на людській біді. Підвищує цін, притримує маски на складах , намагається продати респіратори за кордон. Всі ці дії отримують не лише моральну оцінку суспільства, але і юридичну оцінку відповідних правоохоронних органів.

Вчора ми провели розмову з керівниками усіх регіонів України . У такі часи ми всі зобов’язані працювати пліч-опліч. Кожен очільник ОДА , мер, місцеве самоврядування та регіональний бізнес мають забути про власні амбіції, діяти спільно і змагатись за життя і здоров’я жителів регіону, а не за бали на місцевих виборах.

Доречі хочу сказати людям похилого віку. Через працівників "Укрпошти" ви можете замовити продукти та оплатити комунальні послуги. Також пам’ятайте, що за несвоєчасну оплату комунальних послуг вам не будуть нараховувати пеню. Тому, будь-ласка, залишайтесь вдома.