Коронавірус забрав життя 16,5 тисяч людей [ Редактировать ]
У світі на коронавірус захворіла вже понад 381 тисяча людей. Померли 16,5 тисяч, одужали понад 102 тисячі. За даними ВООЗ, лише за останні чотири доби у світі 100 тисяч нових випадків інфікування.
В Італії, європейському центрі недуги, другий день поспіль зменшується кількість нових інфікованих і померлих. А у США за дві останніх доби кількість хворих подвоїлася.
Нині в країні майже 44 тисячі інфікованих. Недуга також стрімко шириться в Іспанії, Німеччині, Ірані та Франції.
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