Тести на коронавірус розподілять по всій Україні - Зеленський [ Редактировать ]
Тест-системи та медобладнання, які напередодні прибули з Китаю, розподілять по всіх регіонах України. Про це заявив Президент Володимир Зеленський.
За його словами, доправили також експрес-тести, апарати штучної вентиляції легень, маски, захисні костюми та інші медзасоби. Вантаж передадуть у регіональні лікарні та лабораторії, а також правоохоронцям, прикордонникам і військовим.
Володимир Зеленський, президент України:
Зауважу, що це тільки перша партія того що нам необхідно. Триває активна і безперервна робота для того щоб вже на цьому тижня з Китаю та Кореї, та інших країн до нас прибули тексти ПРЛ, респіратори, маски, швидкі тести та апарати ШВЛ.
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