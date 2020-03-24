Тест-системи та медобладнання, які напередодні прибули з Китаю, розподілять по всіх регіонах України. Про це заявив Президент Володимир Зеленський.

За його словами, доправили також експрес-тести, апарати штучної вентиляції легень, маски, захисні костюми та інші медзасоби. Вантаж передадуть у регіональні лікарні та лабораторії, а також правоохоронцям, прикордонникам і військовим.

Володимир Зеленський, президент України: