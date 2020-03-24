На Прикарпатті померла жінка із підозрою на коронавірус [ Редактировать ]
Напередодні в Івано-Франківській обласній інфекційній лікарні померла друга жінка, у якої підозрювали COVID-19. Їй було 65 років. Тести, які мають встановити точний діагноз, зараз на дослідженні у київській лабораторії.
Загалом, за останньою статистикою Центру громадського здоров'я, в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусу. МОЗ перевіряє інформацію про 10 нових випадків.
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