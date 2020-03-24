Новый Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова приняла первые кадровые решения. Уволен начальник департамента ОГП, приказы по другим - на подписи. Об этом сообщили истопники в ОГП.

По информации собеседника, первую неделю работы в новом статусе Венедиктова посвятила, преимущественно, кадровыми вопросами.

В конце прошлой недели она посетила кадровые структурные подразделения, в том числе, на местах (Киев, область). Лично общалась с руководителями и замами управлений, начальниками отделов.

Венедиктова также провела с десяток совещаний и заслушиваний процессуальных руководителей по резонансным уголовным делам.

По итогам, один из первых приказов об увольнении подписан, и касается он прокурора Александра Белоуса. В сентябре 2019 года из Николаева он был откомандирован в Департамент процессуального руководства по особо важным уголовным производствам офиса Генеральной прокуратуры.

СМИ называла Белоуса креатурой Рябошапки, которого тот якобы планировал назначить на должность столичного прокурора. https://beztabu.net/prokuraturu-kieva-mozhet-vozglavit-skandalnyj-figurant-ugolovnyh-del-sbu_n67483

Сегодня также решается вопрос об увольнении Тараса Дунаса (экс-руководитель Белоуса и действующий руководитель Департамента кадровой работы Офиса ГП), прокурора Ивана Ковалева (подчиненный Белоуса) и нескольких членов кадровой комиссии по аттестации прокуроров.

Напомним, по данным регионального портала "НикВести", Дунас и Белоус проходили по делу СБУ и подозревались в вымогательстве денег с граждан "за совершение в их пользу отдельных процессуальных действий".

Прокурор Ковалев, в свою очередь, был уличен в попытках фальсификации материалов уголовных производств и подготовке подозрений лицам, без достаточных на то оснований. Также, как сообщали СМИ, он находился в тесном контакте с сотрудниками посольства США и "работал" с депутатом от фракции ОПЗЖ Григорием Мамкой.

Также напомним, представитель аттестационной комиссии прокуроров ОГП Александр Леменов, ранее публично не поддерживал кандидатуру Венедиктовой на должность генерального прокурора. Комментируя вероятность ее назначения он заявил, что она "некомпетентна, непрофессиональна и "слабенькая".