Нацбанк України заборонив нараховувати і стягувати пеню за "комуналку" [ Редактировать ]
Нацбанк України звернувся до всіх фінустанов, щоб ті забезпечили безперебійну роботу центральних офісів та налагодили дистанційні канали обслуговування громадян. Щоб не наражати працівників та клієнтів на небезпеку, банки мають максимально перевести всі операції в онлайн.
Фінустанови можуть самостійно визначати та змінювати режим роботи відділень. На період карантину банкам заборонено нараховувати і стягувати пеню за несвоєчасно сплачену "комуналку" та споживчі кредити. Також у Нацбанку розповіли, як боротимуться з коронавірусом на банкнотах.
Віталій Брик, директор центрального сховища НБУ:
Цей процес пакування передбачає проходження пачки банкнот через термотунель. В термотунелі підтримується температура мінімум 160 градусів. Це додатковий шок для тих вірусів і інфекцій, які потенційно можуть не витримати термообробку. Разом з тим ми знаємо, що цей вірус не зберігається на поверхні впродовж карантину, тобто карантин в 14 днів мінімізує ризик повернення вірусних банкнот в обіг.
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