Нацбанк України звернувся до всіх фінустанов, щоб ті забезпечили безперебійну роботу центральних офісів та налагодили дистанційні канали обслуговування громадян. Щоб не наражати працівників та клієнтів на небезпеку, банки мають максимально перевести всі операції в онлайн.

Фінустанови можуть самостійно визначати та змінювати режим роботи відділень. На період карантину банкам заборонено нараховувати і стягувати пеню за несвоєчасно сплачену "комуналку" та споживчі кредити. Також у Нацбанку розповіли, як боротимуться з коронавірусом на банкнотах.

Віталій Брик, директор центрального сховища НБУ: