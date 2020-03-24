В британском городе Кентербери вор уснул на месте преступления. Об этом пишет Daily Star.

В местную полицию поступил вызов от прохожего, который заметил взломанную дверь в магазине. На месте преступления правоохранители нашли спящего на полу 26-летнего бездомного Уильяма Уиллетта.

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Возле мужчины также обнаружили сумку с украденными товарами и нож. На улице возле здания магазина была обнаружена еще одна сумка. В ней находились украденные мужчиной планшет, спутниковый навигатор и мобильный телефон, украденные из машин в соседних районах, - говорится в сообщении.

Отмечается, что Уиллетт признал свою вину в суде. Он получил два года и четыре месяца тюремного заключения.

Кроме того, анализ ДНК помог полиции установить, что еще в 2018 году бездомный украл снаряжения для скейтбординга стоимостью 375 фунтов.

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