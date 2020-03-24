В Киевской области может быть еще около 13 зараженных коронавирусом человек, среди которых – дочь известного украинского политика, бывшего премьер-министра Автономной Республики Крым Василия Джарты Виктория.

О ситуации в регионе сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Александр Дубинский.

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"В Романкове (где проживал Сергей Шахов) и Козине (где проживали люди, которые с ним контактировали) уже 13 подтвержденных случаев коронавируса. Это мой избирательный округ. И еще один сигнал всем нам - не стоять в стороне", - написал он.

Отмечается, что одна из зараженных – Виктория Джарты. Женщина работает судьей. К 2014 году она занимала должность заместителя главы Хозяйственного суда Киева.

Известно, что Виктория Васильевна Джарты является владелицей дома площадью 611 кв. м в с. Романков под Киевом.

Ранее сообщалось, что состояние депутата Шахова, у которого подтвердили коронавирус, ухудшилось.

Напомним, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.