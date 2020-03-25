За минувшие сутки, 24 марта, в Украине выявили 29 новых случаев заболевания коронавирусом. Первые инфицированные появились в Запорожской, Волынской, Луганской и Одесской областях, сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Во вторник, 24 марта, новые случаи коронавируса лабораторно подтверждены в Киеве (2 случая), Киевской области (7), Черновицкой (13), Запорожской (2), Тернопольской (2), Волынской (1), Луганской (1) и Одесская областях (1).

Таким образом на территории Украины зафиксировано уже 113 случаев инфицирования вирусом COVID-19 в 13 областях и Киеве: