В Украине за сутки выявили 29 новых случаев коронавируса [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 24 марта, в Украине выявили 29 новых случаев заболевания коронавирусом. Первые инфицированные появились в Запорожской, Волынской, Луганской и Одесской областях, сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Во вторник, 24 марта, новые случаи коронавируса лабораторно подтверждены в Киеве (2 случая), Киевской области (7), Черновицкой (13), Запорожской (2), Тернопольской (2), Волынской (1), Луганской (1) и Одесская областях (1).
Таким образом на территории Украины зафиксировано уже 113 случаев инфицирования вирусом COVID-19 в 13 областях и Киеве:
- Черновицкая - 38 (1 летальный, 1 пациент выписан после лечения);
- Киев - 31;
- Киевская область - 22;
- Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный);
- Тернопольская область - 4;
- Днепропетровская область - 2;
- Житомирская область - 2 (1 умер);
- Запорожская область - 2;
- Львовская область - 2;
- Волынская область - 1;
- Донецкая область - 1;
- Луганская область - 1;
- Одесская область - 1;
- Черкасская область - 1.
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