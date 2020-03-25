В Україні від коронавірусу померла четверта людина [ Редактировать ]
Четверта смерть від коронавірусу в Україні. В Тернополі в інфекційному відділені лікарні швидкої допомоги помер житель села Ковалівка Монастириського району. Чоловікові було 68 років. Цю інформацію підтвердили у Мінохоронздоров'я.
Станом на 7 ранку 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків хвороби. 29 - за останню добу. Інфікування підтверджено у 13 областях. Загалом за кількістю хворих лідирує Буковина - там 38 недужих, у столиці - 31. До 22 побільшало заражених на Київщині. Режим надзвичайної ситуації через коронавірус діє вже в десяти регіонах України. Відсьогодні надзвичайний стан вводять у Запоріжжі. За інформацією мерії, в місті недугу виявили у чотирьох людей, які повернулися з-за кордону.
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