Parimatch выделит 10 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине [ Редактировать ]
Средства защиты медперсонала и аппараты искусственной вентиляции легких поступят в больницы Киева, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей.
Во всем мире наблюдается серьезная эпидемия коронавируса COVID-19. В благополучных странах Европы медицина столкнулась с невиданными до этого вызовами и не всегда справляется с ними. Увы, в Украине ситуация осложнена еще и другими социально-экономическими проблемами. Преодолеть эпидемию и стать сильнее после экономической рецессии Украина сможет только совместными усилиями государственных органов власти, социально-ответственного бизнеса и общества.
Торговая марка Parimatch не может оставаться в стороне от борьбы с эпидемией COVID-19. Поэтому совместно с международным благотворительным фондом PM Foundation будет выделено 10 млн грн. для нужд украинских медицинских учреждений. Поддержку получат 13 опорных больниц в Киеве, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Именно они наряду с другими сегодня на передовой борьбы с эпидемией и им важно внимание социально-ответственного бизнеса.
Помощь будет предоставлена по двум основным направлениям. Первое - средства индивидуальной защиты медицинского персонала (антисептики, защитные маски, респираторы, костюмы и т.д.). Второе - медицинское оборудование, среди которого аппараты искусственной вентиляции легких, острую нехватку которых испытывает украинская медицина.
™ Parimatch более двадцати лет поддерживает украинский спорт и занимается промотированием здорового образа жизни. Здоровье нации - это инвестиции в будущее Украины, ее успехи на спортивной арене.
"Сегодня весь мир сплотился вокруг решения глобальной проблемы - COVID-19. Только совместными усилиями мы можем победить вирус. Помочь врачам и создать условия для лечения наших граждан - наш прямой долг", - прокомментировал представитель ™ Parimatch в Украине Вадим Мисюра.
по теме
Главные новости 23 марта: чем жил мир и Украина
В понедельник, 23 марта, в Украине и мире случилось много важных событий
НБУ ввел спецмеры на период карантина
В пятницу, 20 марта. Национальный банк Украины ввел антикризисные меры на период карантина
Индексация пенсий и доплаты за коронавирус: названы сроки
В четверг, 19 марта, министр социальной политики Марина Лазебная сделала заявление
За несплату комуналки не штрафуватимуть - Офіс Президента
Несплата комуналки не вплине на нарахування та отримання субсидії, також не нараховуватимуть штрафні санкції
Закриття бізнесу, масові звільнення і величезні борги: коронавірус руйнує економіку України - експерти
Втратити роботу можуть тисячі українців, багато малих і середніх бізнесменів на межі закриття. Також під питанням не тільки виплата зарплат, а й наповнення державного бюджету