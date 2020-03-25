Как работает "Запорожский титано-магниевом комбинате" в условиях карантина и как предприятие обеспечивает безопасность персонала в связи с распространением коронавируса COVID-19, рассказал "Подробностям" директор комбината Владимир Сивак.

- Что поменялось на комбинате в связи с карантином? Работает ли предприятие и как сейчас чувствует себя сотрудники комбината? Делается ли что-то для стабилизации ситуации на комбинате?

- Запорожский титано-магниевый комбинат работает в обычном режиме, выполнение плана производства продукции происходит в полном соответствии с запросом наших партнеров и предварительно заключенными договорами. Единственное отличие - меньшее количество работников, в частности, во вспомогательных и организационно-руководящих подразделениях предприятия, - там, где удалось организовать дистанционную работу. Мы, естественно, связываем это с эффективностью коммуникаций с персоналом в период опасности распространения пандемии коронавируса.

Для каждой ответственной компании самое главное - это здоровье и безопасность всех ее сотрудников и их семей. Сейчас наше государство принимает все необходимые меры для этого, и мы объединяем наши усилия чтобы противодействовать этой угрозе. На ЗТМК все работают спокойно и ответственно, и по возможности - дистанционно.

- Можете уточнить, каким образом на комбинате обеспечивают контроль за состоянием

здоровья работников?

- На предприятии разработан и внедрен график дежурства медицинских работников на КПП для выявления лиц с признаками болезни и направления их в поликлинику комбината. К участию в профилактических мероприятиях по предотвращению распространения коронавируса и ОРВИ привлечены медработники санатория-профилактория ЗТМК. Для повышения эффективности экспресс-медосмотров на проходных предприятия закуплены и используются шесть бесконтактных термометров.

- Думаете все ваши сотрудники уже хорошо знают о мерах посамоконтроля и профилактики?

- Уверен. Мы проводим информационные мероприятия для персонала предприятия по разъяснению опасности распространения коронавируса и его профилактики, ознакомили работников структурных подразделений с Порядком действий в случае выявления симптомов ОРВИ у работников предприятия, который ранее утвердили на комбинате. В структурные подразделения предоставлены информационные плакаты о мерах по

предотвращению распространения коронавируса и ОРВИ.

- Вы запретили скопления работников?

- Это же логично. Да, на нашем комбинате вообще сейчас запрещено проведение массовых мероприятий с массовым привлечением сотрудников: собрания, семинаров, совещаний, планерок. Ограниченно личное общение между сотрудниками. По возможности, предусмотрено отдавать предпочтение телефонному общению или электронной переписке.

- Решены ли вопросы по безопасному их транспортированию персонала на работу и с нее?

- Да, естественно. Мы социально ответственное предприятие и помогаем с логистикой нашему персоналу - заказываем транспорт для пассажирских перевозок. Кстати, как и многие предприятия, входящие в Group DF Дмитрия Фирташа. Это позиция акционера - максимально помогать людям в это трудный период. Но что касается транспорта, то мы и раньше помогали людям с транспортировкой. Просто сейчас усилили меры безопасности.

Контролируем, чтобы в транспорте регулярно проходила дезинфекцию. Персоналу настоятельно рекомендуем при поездках пользоваться индивидуальными средствами защиты.

- Известно, что люди старшего возраста относятся к группе риска - тяжелее болеют, среди них, кто поражен коронавирусом, высокий показатель летальности. На комбинате немало работников предпенсионного возраста. Как предполагаете их обезопасить?

- В этом случае лучшая профилактика - самоизоляция. Для обеспечения безопасности работников предпенсионного и пенсионного возраста мы рекомендуется взять ежегодные отпуска или же отпуска без сохранения заработной платы.

- Особые меры по дезинфекции введены на комбинате?

- Совершенно верно. С целью предотвращения распространения болезни на комбинате ввели более частую влажную уборку служебных помещений, коридоров, производственных бань, санузлов с дезинфицирующими средствами. Также соблюдается усиленного санитарный режим в помещениях буфетов, столовой и производственных помещениях. Уборка их проводится с применением дезинфицирующих средств. Все находится под перекрёстным

контролем нескольких менеджеров. Мы уделяем этому очень много внимания сейчас.

- Сейчас в городе наблюдается острый дефицит масок. По крайней мере, в аптеках их нет. Вы помогли своему персоналу с масками?

- У нас на предприятии экстренно организовано собственное производство защитных масок и их бесплатная раздача работникам. Для этого приобретено 1 тыс метров киперной ленты и 611 погонных метров марлевую ткани. По состоянию на текущий момент весь персонал обеспечен защитными масками в соответствии с потребностями. К тому же сотрудники обеспечены защитными латексными перчатками. В местах депо персонала установлены

дозаторы с дезинфицирующими средствами в количестве 50 шт. Обеспечено регулярное пополнение запасов дезинфицирующих средств.

-В начале нашего разговора Вы отметили, что производство работает в плановом режиме. Все контракты выполняются. А это, в свою очередь, означает, что комбинат посещают по крайней мере водители грузовиком, которые осуществляют транспортировку готовой продукции, или поставляют сырье. Как происходит взаимодействие персонала комбината с работниками сторонних организаций?

- На комбинате приостановлен прием командированных лиц из других предприятий Украины и зарубежья, а также введен запрет на командировки работников предприятия в пределах Украины и за границу. Работникам, прибывшим из-за рубежа, рекомендуем брать отпуск не менее чем на 14 календарных дней после прибытия к месту жительства.

Проводится предупреждение о карантине водителей автотранспорта и представителей контрагентов, действует запрет для них на прохождение к зданиям управления ЗТМК, организовано обмен документами через окно диспетчера комбината.

- По состоянию на текущий момент какая эпидситуация на ЗТМК?

- К счастью, на текущий момент на ЗТМК не зарегистрировано ни одного случая подозрения на коронавирус. В это непростое время мы продолжаем двигаться вперед и призываем всех не поддаваться панике, а следить за своим здоровьем и следовать рекомендациям медиков.