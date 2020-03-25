Держава має стати на захист малого та середнього бізнесу, допомогти українцям зберегти робочі місця та створити фонд кредитування оплати праці. Про це заявив голова конфедерації профспілок України Сергій Каплін.

А Профспілки у свою чергу готові щомісяця виділяти 200-250 мільйонів гривень на маски для лікарів. За словами політика, зараз в Україні 185 тисяч медиків. Кожному необхідно щонайменше 100 масок на місяць. Це приблизно 5 масок у день. Відповідні правки до антивірусного законодавства на період карантину парламент зможе внести вже в суботу.

Сергій Каплін, голова конфедерації профспілок України: