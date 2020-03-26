Животные под защитой: Кабмин "открыл" ветклиники и зооаптеки [ Редактировать ]
Правительство Украины разрешило работу лечебным учреждениям для животных.
Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.
По их словам, все ветеринарные клиники и зооаптеки могут работать в условиях карантина и оказывать помощь больным животным.
"Правительство сняло запрет на деятельность учреждений ветеринарной медицины по оказанию услуг в сфере лечебной помощи животным, оптовой, розничной торговли ветеринарными препаратами, кормами во время карантина",- отмечается в заявлении.
Кроме того, такая мера должна предотвратить вспышку инфекционной заболеваемости среди домашних животных.
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