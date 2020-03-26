Правительство Украины разрешило работу лечебным учреждениям для животных.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

По их словам, все ветеринарные клиники и зооаптеки могут работать в условиях карантина и оказывать помощь больным животным.

"Правительство сняло запрет на деятельность учреждений ветеринарной медицины по оказанию услуг в сфере лечебной помощи животным, оптовой, розничной торговли ветеринарными препаратами, кормами во время карантина",- отмечается в заявлении.

Кроме того, такая мера должна предотвратить вспышку инфекционной заболеваемости среди домашних животных.

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