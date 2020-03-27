В Запорожской области полицейские задержали банду, подорвавшую банкомат в городе Энергодар. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Сообщение о преступлении правоохранители получили в ночь на 25 марта. На "102" позвонили неравнодушные граждане, которые сообщили, что по улице Лесной в городе Энергодар произошел взрыв.

Как оказалось, злоумышленники подорвали банкомат и похитили находящиеся в нем деньги деньги. По горячим следам сотрудникам уголовного розыска удалось выйти на след преступников. Для их задержания задействовали спецназ "КОРД".

Злоумышленниками оказались мужчины 1976, 1976, 1977 и 1985 года рождения. Двое из них - бывшие работники правоохранительных органов. Еще один находился в розыске за совершение ряда тяжких преступлений.

Бандиты разработали тщательный план ограбления. После подрыва банкомата они с помощью катера переправились через Днепр из Запорожской области в Днепропетровскую и пытались скрыться, но были задержаны оперативниками.

Сейчас проверяется причастность банды к другим аналогичным преступлениям на территории региона.