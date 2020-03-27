Карантин в Мексике: животные ходят за продуктами [ Редактировать ]
Житель Мексики послал своего домашнего любимца в магазин.
Об этом сообщает Daily Mirror.
По их словам, во время самоизоляции мексиканец написал записку и повесил на шею собаке.
На листе бумаги было написано:
"Пожалуйста, продайте моей собаке немного чипсов Cheetos. Нужны оранжевые, а не красные, те слишком острые. 20 долларов у нее на ошейнике. Внимание: будете обижать собачку - укусит".
Фото: Daily Mirror
Отмечается, что домашний любимец справился с заданием: "купил" пачку чипсов и донес домой.
Читайте еще, автоконцерны Mercedes и Audi создали рисунки со своими автомобилями. Такая акция началась из-за введенного карантина в мире.
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