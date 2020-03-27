Житель Мексики послал своего домашнего любимца в магазин.

Об этом сообщает Daily Mirror.

По их словам, во время самоизоляции мексиканец написал записку и повесил на шею собаке.

На листе бумаги было написано:

"Пожалуйста, продайте моей собаке немного чипсов Cheetos. Нужны оранжевые, а не красные, те слишком острые. 20 долларов у нее на ошейнике. Внимание: будете обижать собачку - укусит".

Фото: Daily Mirror

Отмечается, что домашний любимец справился с заданием: "купил" пачку чипсов и донес домой.

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