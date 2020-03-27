Наша партия разработала антикризисный план по борьбе с коронавирусом и преодолению последствий пандемии - Виктор Медведчук [ Редактировать ]
Для того чтобы оперативно остановить распространение пандемии и минимизировать ее последствия в Украине, следует защитить людей, сбалансировать бюджет и обеспечить ресурсы для наполнения его доходной части, сохранить экономический потенциал и гарантировать социальную защиту граждан. Для этого необходимо
Обеспечить социальную защиту граждан:
- ввести государственное регулирование цен на социально значимые товары, прежде всего продовольствие, медпрепараты, для недопущения необоснованного роста цен и злоупотребления монопольным положением;
- организовать систему бесконтактных доставок на дом основных продуктов и лекарств одиноким пенсионерам, пожилым гражданам, людям с инвалидностью;
- принять закон о списании задолженности граждан за услуги ЖКХ, поданный нашей партией в ВР;
- разблокировать социальные выплаты для жителей временно неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей, разрешить пересечение линии разграничения с обязательным прохождением соответствующего медицинского контроля, провести индексацию социальных выплат вынужденным переселенцам.
Обеспечить наполнение доходной части бюджета:
- отменить экономическую блокаду неконтролируемых территорий Донбасса;
- выйти из режима экономических санкций в отношении Российской Федерации, введенных Европейским Союзом, к которым присоединилась Украина;
- восстановить торгово-экономические отношения с Российской Федерацией, взаимно отменив введенные ограничения экономической деятельности, тем самым обеспечить возврат украинских товаров на рынки России и стран СНГ;
- принять изменения в закон о госбюджете на 2020 год, сократив расходы на содержание госаппарата, и предусмотреть дополнительные средства на финансирование здравоохранения;
- принять предложенный «Оппозиционной платформой – За жизнь» законопроект, который ограничивает выплаты чиновникам размером, не превышающим 10 минимальных зарплат;
- ограничить отток спекулятивного капитала из Украины;
- запретить вывод дивидендов нерезидентами;
- ввести налог 18% на доходы от ОВГЗ для нерезидентов и физлиц;
- провести переговоры с иностранными кредиторами о реструктуризации внешней задолженности.
В сфере здравоохранения необходимо:
- остановить реализацию преступной медицинской реформы имени Порошенко - Супрун, закрытие больниц и медучреждений;
- гарантировать и реализовать, в соответствии со статьей 49 Конституции Украины, безотлагательную медицинскую помощь всем гражданам Украины;
- установить обязательную доплату 300% от зарплаты медицинским работникам, задействованным в борьбе с пандемией;
- организовать тестирование людей на коронавирус во всех регионах Украины;
- обеспечивать медучреждения необходимыми средствами, препаратами и оборудованием.
Для поддержки малого и среднего бизнеса необходимо:
- предоставить отсрочку без санкций по всем налогам для малого и среднего бизнеса, кроме НДС, на 6 месяцев;
- снизить единый налог и ЕСВ (единый социальный взнос) для малого и среднего бизнеса;
- ввести отсрочку по обслуживанию кредитов для бизнеса на 6 месяцев, запрет на повышение ставки кредита до конца года;
- увеличить прямые субсидии и налоговые льготы для агропромышленного комплекса.
Виктор Медведчук,
председатель Политсовета партии
"Оппозиционная платформа - За жизнь"