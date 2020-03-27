МВФ продолжает политику исключительного цинизма по отношению к Украине - Виктор Медведчук [ Редактировать ]
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что для достижения окончательных договоренностей о новой программе расширенного финансирования для Украины необходимо принять закон о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, а главное - завершить принятие земельной реформы.
Международный валютный фонд осуществляет прямое внешнее управление Украиной привычными для него циничными методами. Осуществляет даже сейчас, когда Украина столкнулась с последствиями непродуманной и непрофессиональной политики власти, многократно усугубляющимися пандемией коронавируса, когда экономика и финансовая система нашей страны оказались на грани коллапса.
В этой ситуации Международный валютный фонд идет на открытый шантаж, вынуждая власть согласиться на его требования и принять законы в отношении банковской системы и, главное, в отношении продажи земель сельскохозяйственного назначения.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает категорически против продажи земли, делала и делает все возможное для того, чтобы закон, который разрешит разворовывание земель, не был принят. Нашу позицию разделяют и поддерживают граждане Украины – более 70% из них выступают категорически против продажи земли. Несмотря на это украинская власть, находящаяся под жестким внешним управлением и фактическим контролем МВФ, продолжает продавливать это решение, по сути уничтожающее страну.
В ситуации глобального кризиса МВФ в который раз продемонстрировал готовность использовать проблемы своего "партнера" для достижения собственных целей. Очевидно, что Украина не может рассчитывать на помощь Международного валютного фонда, поэтому вести такие переговоры власть должна с Российской Федерацией, Китаем, другими странами, которые такую помощь могут оказать.
Это единственный реальный выход, который позволит спасти Украину и вывести ее из сложнейшей экономической и социальной ситуации.
Виктор Медведчук,
председатель Политсовета партии
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
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