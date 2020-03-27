Тилль Линдеманн заболел коронавирусом - СМИ [ Редактировать ]
В пятницу, 27 марта, стало известно, что солист Rammstein Тилль Линдеманн заболел коронавирусом. Об этом сообщают местные СМИ.
Известно, что исполнителя госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации.
У лидера Rammstein была очень высокая температура.
"На прошлой неделе Линдеманн с сольным проектом посетил Россию и Украину. После концерта в Москве 15 марта он вернулся в Берлин", - добавил источник.
Ранее мы писали, что известная итальянская актриса умерла от коронавируса.
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