В пятницу, 27 марта, стало известно, что солист Rammstein Тилль Линдеманн заболел коронавирусом. Об этом сообщают местные СМИ.

Известно, что исполнителя госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации.

У лидера Rammstein была очень высокая температура.

"На прошлой неделе Линдеманн с сольным проектом посетил Россию и Украину. После концерта в Москве 15 марта он вернулся в Берлин", - добавил источник.

Ранее мы писали, что известная итальянская актриса умерла от коронавируса.