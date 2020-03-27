Кредити готівкою вже давно є необхідною складовою доброустрою українців. Позики допомагають як при покупці дороговартісних товарів, так і в непередбачуваних ситуаціях, коли терміново необхідні гроші на руки.

Проте слід пам’ятати, що установам, які надають позики, теж потрібна гарантія про те, що вони отримають повернення грошей. Для цього є низка вимог, які потрібно виконати для оформлення кредиту готівкою. Слід перевірити чи позичальник відповідає заданим вимогам банку. Для тих, хто почув відмову від працівників банку, ми зібрали запитання, відповіді на які допоможуть зрозуміти, чому не вдалось отримати позику.

При отриманні кредиту онлайн вік має значення?

Так, для банку це дуже важливий критерій - скільки років має особа, яка хоче отримати позику. Ми вважаємо, що повнолітня особа має право на різні послуги, але, згідно з умовами різних банків, не кожен може отримати бажану позику у свої 18 років. Деякі фінансові установи мають пропозиції кредитів готівкою для осіб, які досягли 21 року, інші - 23 років, а бувають і такі, котрі вимагають віку від 25 років.

Банкам важливий є вік особи, адже потрібна впевненість у тому, що вона має змогу сплатити кредит із нарахованими відсотками. Адже бути повнолітнім не означає гарантії уміння розпорядження грошима та їх повернення. Часто не отримують змоги отримати кредит і пенсіонери. Деякі банки ставлять умови, щоб позичальник мав не більше 60 років, деякі 65. Існують і такі, котрі вважають, що 70 років теж є платоспроможним. Людям похилого віку важче отримати позики від банку, адже пенсія не є показником впевненості для кредиторів для сплати боргу.

Кредитоспроможність важлива при отриманні грошей в борг?

Під цим питанням зазвичай криється вимога довідок про доходи або з роботи. Банк хоче мати впевненість, що у ви є спроможними сплати кредит із нарахованими відсотками, а довідки про заробітну плату є підтвердженням. Місячний дохід має перевищувати прожиточний мінімум і майбутню суму щомісячного платежу. Якщо ви не володієте достатньою кількістю матеріального капіталу, то працівники банку можуть відмовити вам у видачі позики.

У мене є вже кредит, можу я отримати ще один?

Банки часто звертають увагу на кредитну історію. Наявність непогашеного кредиту може значно пригальмувати процес видачі позики. Кредит в іншому банку викликає сумніви, що позичальник погасить оба кредити одночасно, тому ця причина теж може бути відмовою у позиці.

Якщо ви маєте непогашений кредит, а є потреба в іншому, то не слід панікувати. Різні банки мають свої умови, тому слід звертатись до декількох фінансових установ. Також ви можете надати довідки про високі доходи, підтвердивши цим свою платоспроможність.

Можливо банк заніс мене до "чорного списку"?

Так, і таке може трапитись. Філії банків мають спеціальний реєстр позичальників, які не сплатили або прострочували виплати кредитів. Але виправити ситуацію із поганою кредитною історією можливо! Слід звернутись до банку, в якому була оформлена позика, і домовлятись із ним. Різні варіанти розв’язання проблеми, наприклад, такі як договір реструктуризації, погашення боргу або прохання зменшити штрафи та відсотки, можуть допомогти вам зникнути з "чорного списку".

У разі потреби термінового кредиту готівкою, а банки один за одним відмовляють вам з певних причин, слід звернутись до кредитних компанiй. Важливо мати лише 18 років, паспорт громадянина України та ідентифікаційний код. Всю процедуру можна оформити як у відділеннях, так і не виходячи з дому.