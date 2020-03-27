У игрока сборной Украины обнаружили коронавирус [ Редактировать ]
Игрок сборной Украины по баскетболу Вячеслав Бобров заболел коронавирусом.
Об этом сообщила Баскетбольная Ассоциация в Facebook
По его словам, когда у него поднялась температура, он не придал этому значения, а когда стало хуже, только тогда позвонил врачам.
"На второй день почти ночью у меня поднялась температура до 38,5. Я выпил жаропонижающее. Ближе к вечеру пятницу, у меня снова вернулась температура 38,4. Меня привезли в Александровскую больницу в центре города. На третий день в больнице, мне начали колоть антибиотики. Плюс моя девушка передала список медикаментов, которых не хватает на всех. Поэтому приходится ждать, когда доставят нужные препараты", - написал спортсмен.
Отмечается, что у Вячеслава Боброва развилась односторонняя пневмония, сейчас он находится в стабильном состоянии.
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