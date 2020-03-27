За украинцами в Россию выезжает поезд [ Редактировать ]
В пятницу, 27 марта, Украина запустила поезд для эвакуации своих граждан, которые находятся в России. Поезд также вывезет россиян, которые изъявили желание покинуть Украину.
Отправление поезда "Киев-Москва" было запланировано на 18:36, однако уже за час до отправления на Центральном железнодорожном вокзале Киева образовалась очередь из пассажиров, которые покидают Украину.
Поезд прибудет в Москву завтра, 28 марта, в 10:14. В обратном направлении отправится из Москвы в 19:35, прибудет в Киев 29 марта в 07:32. Билеты на него можно было приобрести исключительно через онлайн-систему "Укрзализныци".
Напомним, после закрытия границ из-за пандемии коронавируса в Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 82 804 украинца.
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