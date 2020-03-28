В Штабе по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации не было решения о закрытии столицы на въезд.

Об этом сообщил советник главы КГГА Владимир Бондаренко.

По его словам, въезд легковых автомобилей на территорию столицы – не ограничен, а измерение температуры будут производить выборочно.

"Въезд в Киев легковым транспортом не ограничен. На сегодня действует ограничение для въезда автобусов междугородного и межобластного сообщения. Действует оно с 17 марта. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации – будут принимать другие решения", - отметил Бондаренко.

Также он добавил, что украинцам стоит ограничить передвижение на автомобиле по регионам Украины, если на это нет острой необходимости.

Ранее мы писали о том, что столицу могут закрыть на въезд и выезд. Такую информацию сообщил глава КГГА Виталий Кличко.