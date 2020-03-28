В Тернопольской области коронавирус диагностировали у 1.5 летнего ребенка.

Об этом сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

По их словам, ребенок в стабильно тяжелом состоянии находится в Тернопольской городской детской больнице.

"В реанимационном отделении больницы проходит лечение ребенок, которому 1,5 года, из Кременецкого района. У него подтвердили COVID-19. Состояние ребенка - тяжелое стабильное, подтверждена пневмония", - отмечается в сообщении.

Известно, что ребенок мог заразится COVID-19 от родственника, который недавно вернулся из Польши.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине зафиксированы уже 318 случаев коронавируса, в частности в Тернополе находится уже 43 случая, один из которых - летальный.