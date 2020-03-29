Депутат Запорожского областного совета Геннадий Фукс заражен коронавирусом. Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook.

"Несмотря на то, что я максимально старался соблюдать карантин, врачи диагностировали у меня заболевание на коронавирус COVID-19. Прохожу сейчас курс лечения в больнице", - написал депутат.

Геннадий Фукс сообщил, что стал седьмым зараженным коронавирусом в Запорожье и 11-м в области. И выразил надежду, что совместными усилиями медиков, центральной и местной власти Украине удастся уменьшить негативные последствия этой проблемы для страны в целом и Запорожского региона.