109 нових випадків зараження короновірусом в Україні за минулу добу зафіксували у МОЗі. Кількість інфікованих збільшилася і становить 418 людей. Зросла і кількість смертей. Чергова сталася на Рівненщині. Загалом, від коронавірусу в Україні померли дев'ятеро людей.

Станом на 10 ранку 29 березня в Україні 418 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 9 летальних, п'ятеро одужали - 4 дорослих, 1 дитина. За добу зафіксували 109 нових випадків.

Набільша кількість лабораторно-підверджених заражень у столиці - 82. У Чернівецькій області - 59, серед них один летальний, однак п'ятеро одужали. 57 на Тернопільщині, один пацієнт помер. У Черкаській області заразилися 46 людей, на Києвщині 45, та 41 житель Івано-Франківщини, троє з них вірус не пережили.

Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України:

Якщо розглядати вікову структуру захворівших за минулу добу, то більше всього захворіло людей віком від 31 до 40 років - 22 відсотка від усіх захворівших. Найбільша вікова група, якщо взяти по загальному розподілу - 60 відсотків це становлять люди віком від 31 до 60 років. Маємо випадки і серед дітей до 10 років.

У МОЗі повідомили - напередодні затвердили та оприлюднили на сайті відомства - оновлені стандарти надання медичної допомоги при коронавірусі. Зокрема, актуалізували алгоритм виявлення коронавірусної хвороби.