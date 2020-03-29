В Україні зафіксували 109 нових випадків зараження короновірусом [ Редактировать ]
109 нових випадків зараження короновірусом в Україні за минулу добу зафіксували у МОЗі. Кількість інфікованих збільшилася і становить 418 людей. Зросла і кількість смертей. Чергова сталася на Рівненщині. Загалом, від коронавірусу в Україні померли дев'ятеро людей.
Станом на 10 ранку 29 березня в Україні 418 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 9 летальних, п'ятеро одужали - 4 дорослих, 1 дитина. За добу зафіксували 109 нових випадків.
Набільша кількість лабораторно-підверджених заражень у столиці - 82. У Чернівецькій області - 59, серед них один летальний, однак п'ятеро одужали. 57 на Тернопільщині, один пацієнт помер. У Черкаській області заразилися 46 людей, на Києвщині 45, та 41 житель Івано-Франківщини, троє з них вірус не пережили.
Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України:
Якщо розглядати вікову структуру захворівших за минулу добу, то більше всього захворіло людей віком від 31 до 40 років - 22 відсотка від усіх захворівших. Найбільша вікова група, якщо взяти по загальному розподілу - 60 відсотків це становлять люди віком від 31 до 60 років. Маємо випадки і серед дітей до 10 років.
У МОЗі повідомили - напередодні затвердили та оприлюднили на сайті відомства - оновлені стандарти надання медичної допомоги при коронавірусі. Зокрема, актуалізували алгоритм виявлення коронавірусної хвороби.
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