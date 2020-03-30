Верховна Рада розгляне звільнення міністра охорони здоров'я [ Редактировать ]
Сьогодні парламент також розгляне кадрові питання. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України. Зокрема звільнення міністра охорони здоров'я Іллі Ємця і призначення новим очільником МОЗу Максима Степанова.
Та звільнення міністра фінансів - Ігоря Уманського, натомість відомство може очолити Сергій Марченко.
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