Карантин, угода з МВФ та банківський закон: що розглядатиме Верховна Рада на терміновому засіданні?

Закони, які необхідні для продовження співпраці з Фондом. Причому зауважте: тепер транші, якщо ми їх отримаємо, підуть безпосередньо у держбюджет, а не у запаси Національного банку, як це було раніше