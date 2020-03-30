Коронавирус в Черновцах: 7 пациентов - в тяжелом состоянии [ Редактировать ]
В понедельник, 30 марта, стало известно, что в больницах Черновицкой области шесть больных и один с подозрением на коронавирус COVID-19 находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Черновицкой облгосадминистрации.
Сообщается, что все семь пациентов подключенные к искусственной вентиляции легких.
"В медицинских учреждениях Буковины находится 7 пациентов на неинвазивной вентиляции легких. Их состояние стабильно тяжелое. Одному больному оказывают помощь в Сокирянской ЦРБ, одному - в Глибоцкий ЦРБ, трем - в областной клинической больнице.
Во всех этих больных подтверждено инфицирование COVID-19. Также двое пациентов на неинвазивной вентиляции легких находятся в Черновицкой городской больницы №1. У одного из них диагностирован коронавирус, у другого - подозрение на COVID-19", - сообщили в ОГА.
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