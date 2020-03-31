Армія України поповнилась 13 танками [ Редактировать ]
Українська армія поповнилась 13 танками. Бронетанковий завод передав військовим десять одиниць Т-80-БВ та три одиниці Т-64-БВ. Це бойові машини зразка 2017 року.
Шістдесят четверта модель є основною у бронетанкових підрозділах Збройних Сил. Армійці кажуть, ця техніка добре працює в умовах війни на сході країни.
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