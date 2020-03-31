Сьогодні вранці в районі Катеринівки, на Луганщині, на протипіхотній міні підірвався український армієць. У тяжкому стані він був госпіталізований. Встановлено, що міна російського виробництва і належить до боєприпасів, заборонених Женевськими конвенціями.

Напередодні в результаті обстрілу на фронті загинув один український військовий. Ще четверо були поранені. кількість ворожих атак зросла - 18 обстрілів за добу, у тому числі - із заборонених мінометів. Окупанти випустили близько сотні мін. Репортаж з передової - Ірини Баглай.

В українській армії коронавірусу не виявили, 164 військових задля дотримання карантинних заходів на ізоляції. Про це повідомила прес-служба Командування медичних сил ЗСУ. На фронті окупаційні війська і далі атакують наші позиції. Найманці застосовують заборонені калібри та гранатомети. Усі подробиці - в сюжеті наших кореспондентів.

Околиці Донецька, тут чути гуркіт бою.

Ігор, військовослужбовець ЗСУ:

Це воронка від міни 120 мм міномету. Випустили близько 18 мін вогонь вели досить прицільний влучний.

Скошені дерева і численні вирви - це вже наслідки ворожого обстрілу напередодні. Зо два десятки мін розірвалися навколо за 10 хвилин, розповідає Ігор.

Ігор, військовослужбовець ЗСУ:

Висів безпілотник, ми по ньому відкрили вогонь після цього по нас почали працювати міномети. Вони працювали там де маскувальні сітки, там де фортифікаційні споруди.

"Коли почало горіти вони зробили ще щільніший мінометний вогонь".

Олександр, військовослужбовець ЗСУ:

Могла влучити куля ворога, вони прострілювали. Це була стрілкова зброя - або ДШК, або кулемет.

Користуючись сухою погодою, підпалити позиції українських військових російські найманці намагаються уже не вперше.

"Таможня", військовослужбовець ЗСУ:

Несколько мин было, которые взорвались в воздухе не долетая до земли. Чтоб загорелась Красногоровка и жилые дома.

Аби придушити атаку проросійських найманців, українські піхотинці відкрили вогонь з БМП та гранатометів. За пів години все скінчилося. Наші ж солдати кинулися на інше поле бою - з вогнем.

"Самое опасное было - ты лопатой тушишь огонь в посадке и происходят взрывы. Потому что с 14 года тут то патроны, то неразорвавшиеся растяжки стоят".