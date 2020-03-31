Науковці із Оксфорда розробили найшвидший та найточніший тест на коронавірус [ Редактировать ]
Найшвидший та найточніший тест на коронавірус розробили науковці із Оксфорда. Крім того, аналіз виявляє хворобу на більш ранньому етапі ураження. Як новинка може змінити хід пандемії - розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.
Ось ці взірці ми ставимо в машину за температури 65 градусів на пів години.
Усього 30 хвилин і результат готовий. У цій лабораторії Оксфордського університету розробили найшвидший тест на коронавірус. Наразі більшість експрес-аналізів потребують утричі більше часу.
Бун Лім, студент факультету синтетичної біології Оксфордського університету:
Минуло пів години. У цю пробірку ми додали генетичний матеріал коронавірусу. - І рідина перетворилася з рожевої на жовту. Це позитивний результат. А в другу пробірку ми додали людський генетичний матеріал. У ній рідина залишилася рожевою.
Новий тест демонструє 100-відсоткову точність. Без жодних помилок та похибок. Ба більше - здатний визначати коронавірус на більш ранній стадії, аніж інші. Щоби досягти такого результату - дослідники розробили нову систему виявлення вірусів. Вона розрізняє фрагменти РНК людини та РНК Covid-19. І не потребує дорогої техніки.
Шанфен Суї, професор факультету хімічної інженерії Оксфордського університету:
Щоб отримати схвалення на виробництво цих тестів, нам ще необхідно провести клінічне тестування. Ми маємо зробити близько сотні тестів, і позитивних, і негативних. На це знадобиться тиждень-два. А тоді звернемося до потужних виробників, щоби виготовити сотні тисяч цих тестів.
Науковці працюють і над створенням компактного приладу, який дозволить проводити діагностику на ходу. В аеропортах чи навіть в домашніх умовах. Застосування цієї розробки може абсолютно змінити хід пандемії. Адже дозволить тут же ізолювати уражених коронавірусом. Та поки дослідники завершують роботу над експрес-тестом, у Лондоні готують ліжкомісця для нових пацієнтів із Covid-19.
Саймон Стівенс, голова національної системи охорони здоров'я Англії:
Станом на сьогодні у лікарнях Англії перебувають понад 9 тисяч пацієнтів. І ми знаємо, що ця кількість - збільшуватиметься. Тому ви бачите масову мобілізацію по країні, зокрема спорудження цієї нової лікарні. Тут ми зможемо лікувати пацієнтів, які терміново потребують вентиляції легень.
Всього за кілька днів цей виставковий центр у Лондоні перетворився на лікарню із сотнею ліжок інтенсивної терапії. Для цього залучили не лише медиків та інженерів, але й військових. У наступний тиждень-два в країні очікують піку епідемії.
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