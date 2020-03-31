Ученые нашли слабое место коронавируса [ Редактировать ]
В Университете Миннесоты изучили структуру коронавируса и нашли его уязвимое место. Исследование, которое может избавить человечество от заразной инфекции, опубликовано в журнале Nature.
Вирус SARS-CoV-2 тесно связан с вирусом SARS, который вызвал эпидемию атипичной пневмонии в 2002-2003 годах. Несколько мутаций, изменивших белковую структуру шипов на его поверхности, позволили SARS-CoV-2 надежнее присоединяться к клеткам человека, в частности, клеток легких. Исследователи сравнивают этот механизм с попаданием ключа в замочную скважину.
"Нашу работу можно использовать для создания моноклональных антител, которые будут распознавать и нейтрализовывать связывающиеся с рецепторами части белковых шипов... Или же часть шипа может стать основой вакцины", - считает профессор Фань Ли.
Ученые подтвердили, что вирус SARS-CoV-2 мутировал в летучих мышах, которые и стали источником его распространения.
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