Женщины в защитных масках и перчатках в Стамбуле, Турция, 26 марта 2020 года/REUTERS

Правящая партия (AKP) президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявила, что предложила законопроект, который предусматривает освобождение под домашний арест около 45 тысяч заключенных. На такой шаг власти страны пошли из-за риска распространения коронавируса в тюрьмах, передает Reuters.

Еще один законопроект, направленный в парламент, предусматривает освобождение еще примерно 45 тысяч заключенных на постоянной основе.

Право на освобождение получат заключенные, которые отбыли половину своего срока. Не выйдут на свободу осужденные за за терроризм или преступления, связанные с наркотиками, преступления сексуального характера, убийства и насилие в отношении женщин.

Отпустить по домам могут и заключенных старше 65 лет, а также для женщин, ухаживающих за детьми в возрасте до шести лет.

В тюрьмах Турции насчитывается около 300 тысяч заключенных. Правительство работает над реформами, чтобы ослабить давление на пенитенциарную систему. В то же время правозащитные организации предупреждают, что трудно найти лучшее место для распространения коронавируса, чем тюрьма.

Менее чем за три недели после регистрации первого случая число подтвержденных случаев заболевания вирусом в Турции выросло до 10 827. В стране погибло 168 человек.