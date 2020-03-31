В ДТП погиб украинский бизнесмен - СМИ [ Редактировать ]
В Житомирской области в ДТП на трассе Киев-Чоп умер бизнесмен Федор Шпиг. Об этом сообщает УНН.
Mercedes Benz под управлением бизнесмена, по предварительной информации, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП Шпиг погиб.
Обстоятельства и причины аварии устанавливаются правоохранителями.
Федор Шпиг - украинский бизнесмен. В начале 90-х годов вместе с партнерами основал банк "Аваль", который в 2005 году был продан австрийской группе Raiffeisen International. Деньги бизнесмен вложил в собственный бизнес, основав группу "Молочный альянс".
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