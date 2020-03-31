У Португалії поліція заарештувала трьох співробітників міграційної служби. Їх підозроють у вбивстві українця.

10 березня громадянина України затримали у Лісабоні через проблеми з документами. Хотіли відправити зворотнім рейсом, але він начеб-то чинив спротив. Місцеві ЗМІ пишуть, офіцери відвели пасажира в службове приміщення, вдягли на нього наручники і били. В українця стався напад епілепсії і він помер. Підозрюваним загрожує до 25 років за ґратами.