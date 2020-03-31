У Португалії співробітників міграційної служби підозроють у вбивстві українця [ Редактировать ]
У Португалії поліція заарештувала трьох співробітників міграційної служби. Їх підозроють у вбивстві українця.
10 березня громадянина України затримали у Лісабоні через проблеми з документами. Хотіли відправити зворотнім рейсом, але він начеб-то чинив спротив. Місцеві ЗМІ пишуть, офіцери відвели пасажира в службове приміщення, вдягли на нього наручники і били. В українця стався напад епілепсії і він помер. Підозрюваним загрожує до 25 років за ґратами.
по теме
Нові призначення - нові корупційні схеми: навколо "Українського Дунайського пароплавства" розгорівся скандал
"Українське Дунайське Пароплавство" кілька років тому державна компанія опинилася в центрі гучних корупційних скандалів. Були і хабарі на сотні тисяч доларів, і продаж флоту за копійки
Поліція перевірятиме дотримання умов самоізоляції евакуйованими українцями
З обсервації в готелі "Козацький" у центрі Києва втекли кілька людей. Це частина туристів із Індонезії. На порушників чекає адміністративна відповідальність
Центр епідемії коронавірусу на Рівненщині: як живуть жителі села Тинне
Безлюдні вулиці, поля ніхто не обробляє. Ось такий вигляд, з висоти пташиного лету, має нині село Тинне - одне з найбільших на Рівненщині
Сергій Каплін закликав владу підтримати бізнес безвідсотковими кредитами на час карантину
На час карантину держава має підтримати бізнес безвідсотквими кредитами. Аби роботодавці могли виплачувати зарплату працівникам
Карантин і безробіття: опрелюднені невтішні дані
Кожний десятий українець без роботи, а у кожного третього зменшився регулярний прибуток. Такі невтішні дані оприлюднило агентство ІнфоСапіенс